Нетаньяху назвал сроки окончания операции в секторе Газа

Зачистка анклава продолжается

Десятки человек погибли, множество ранены этим утром в секторе Газа. Израиль нанёс интенсивные удары с применением артиллерии и авиации по югу и центру анклава.

Под огонь попали густонаселённые жилые кварталы и несколько лагерей беженцев. ЦАХАЛ провёл очередной рейд и на Западном берегу реки Иордан и атаковал объекты в Сирии и Ливане. С территории последнего зафиксировано несколько пусков в направлении Израиля. Ракеты перехватила ПВО.

Накануне на севере страны несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги. Как заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху, боевые действия на Ближнем Востоке продлятся ещё несколько месяцев, до полного уничтожения движения ХАМАС, сообщает "ТВ Центр".

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