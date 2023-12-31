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Ким Чен Ын отверг возобновление диалога с Южной Кореей

17:37
  • воскресенье
  • 31 декабря 2023

И пригрозил ядерным оружием

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. На пленуме ЦК трудовой партии Северной Кореи он заявил, что Пхеньян больше не рассматривает Сеул как партнёра по диалогу. Объединение двух стран невозможно.

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Лидер КНДР осудил сотрудничество Южной Кореи с США, развёртывание на полуострове американских стратегических вооружений и регулярные совместные учения. Такие действия он назвал враждебными и безрассудными.

По словам руководителя Северной Кореи, в любой момент они могут привести к войне. В случае чрезвычайной ситуации армия КНДР должна быть готова дать ответ, в том числе с применением ядерного оружия, сообщает "ТВ Центр".

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