Ким Чен Ын отверг возобновление диалога с Южной Кореей

И пригрозил ядерным оружием

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. На пленуме ЦК трудовой партии Северной Кореи он заявил, что Пхеньян больше не рассматривает Сеул как партнёра по диалогу. Объединение двух стран невозможно.

Лидер КНДР осудил сотрудничество Южной Кореи с США, развёртывание на полуострове американских стратегических вооружений и регулярные совместные учения. Такие действия он назвал враждебными и безрассудными.

По словам руководителя Северной Кореи, в любой момент они могут привести к войне. В случае чрезвычайной ситуации армия КНДР должна быть готова дать ответ, в том числе с применением ядерного оружия, сообщает "ТВ Центр".

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