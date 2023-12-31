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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Новым годом

16:21
  • воскресенье
  • 31 декабря 2023

И пожелали всем благополучия

Поздравления с Новым годом звучат из космоса. Тёплые пожелания всем россиянам с борта МКС отправили наши космонавты, которые сейчас несут вахту на орбите.

Мы, космонавты "Роскосмоса" - Олег Кононенко, Николай Чуб, Константин Борисов - от всей души поздравляем вас с борта МКС с наступающим Новым годом. Это самый тёплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия!

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