В Москву доставлены пострадавшие при обстреле в Белгороде

В самом Белгороде всю ночь шли операции

В Москву доставлены 25 человек, пострадавшие при обстреле Белгорода. Спецборт МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский". Пациентов разместили в санитарных вертолётах и в машинах скорой помощи. В сопровождении автомобилей ГИБДД их доставили в московские больницы.

В больницах Белгорода всю ночь шли операции. Врачи отозваны с выходных и отгулов. Из Москвы прибыло подкрепление. Если потребуется, готовы приехать медики из Донецка, которые обладают значительным опытом работы в подобных ситуациях. Пострадавших - более ста человек. Том числе – дети, ранения - в основном осколочные. Металлические части боеприпасов необходимо извлечь.

Для пострадавших от обстрела и членов их семей в городе открыты пять информационных центров, а также пункты временного размещения. На улицах идёт масштабная уборка. По данным местных властей, повреждения получили порядка четырёхсот квартир. Установлены 53 владельца разбитых автомобилей. К работам по устранению последствий обстрела привлечены все коммунальные и ремонтные организации Белгорода.

Помочь как медикам, которые сейчас борются за жизни пострадавших, так и коммунальным службам вызвались добровольцы. В момент обстрела было немало тех, кто в первые же секунды бросался к людям, чтобы, пока не приехали медики и спасатели, постараться оказать им первую помощь.

В Белгороде отменены праздничные массовые мероприятия. Московские власти, которые уже отправили в Белгород группу врачей, если потребуется, готовы оказать региону всю необходимую помощь.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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