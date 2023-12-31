Путин в новогоднем поздравлении обратился к участникам СВО

Президент назвал их героями

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение главы государства вышло в эфир в восточных регионах страны, где уже наступил 2024 год.

Президент в своём поздравлении поблагодарил бойцов, сражающихся в зоне спецоперации, и назвал их героями.

Вы - наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа.

Путин заявил, что в уходящем году было многое сделано – Россия твёрдо отстаивала свои интересы и ценности.

В году уходящем мы напряжённо трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой.

Наша страна доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит. "России предстоит идти вперёд и созидать будущее", - отметил глава государства.

Он назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе – они едины в помыслах, труде и бою. В мире нет силы, которая способна нас разобщить и остановить развитие России, сказал Путин.

Президент напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи и пожелал всем российским семьям в новом году всего самого доброго.

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