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Собянин поздравил москвичей с Новым годом

12:01
  • понедельник
  • 01 января 2024

Мэр поблагодарил горожан за мужество, трудолюбие и поддержку

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр отметил, что в уходящем году было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России.

Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее.

Собянин назвал 2023 год успешным. Он поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку.

Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесёт нам новые достижения и победы. Я от всей души желаю вам здоровья и долголетия!

Мэр также пожелал москвичам благополучия и достатка.

Пусть вас радуют дети и внуки! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди! С праздником, дорогие москвичи!

В своём новогоднем поздравлении президент России обратился к бойцам, отстаивающим интересы страны в зоне спецоперации. Владимир Путин назвал их героями. Глава государства также напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.

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