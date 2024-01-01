На Японию обрушилось цунами после серии землетрясений

Высота волн достигает пяти метров

На Японию обрушилось мощное цунами после серии подземных толчков магнитудой более семи. Волны местами достигали высоты пяти метров. Пострадали прибрежные районы: вода смыла автомобили и невысокие строения.

Жителей побережья и районов возле рек власти призвали эвакуироваться, передаёт TV Asahi.

Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 километров. Специалисты оценили магнитуду подземных толчков в 7,4.

В стране создан штаб по ликвидации последствий стихии. Сообщается, что атомные станции на побережье Японии от удара цунами не пострадали.

Угроза цунами также объявлена на Сахалине и в Приморском крае. Эвакуации граждан там не проводилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"