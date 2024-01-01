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На Японию обрушилось цунами после серии землетрясений

12:18
  • понедельник
  • 01 января 2024

Высота волн достигает пяти метров

На Японию обрушилось мощное цунами после серии подземных толчков магнитудой более семи. Волны местами достигали высоты пяти метров. Пострадали прибрежные районы: вода смыла автомобили и невысокие строения.
Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Филиппин

Жителей побережья и районов возле рек власти призвали эвакуироваться, передаёт TV Asahi.

Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 километров. Специалисты оценили магнитуду подземных толчков в 7,4.

В стране создан штаб по ликвидации последствий стихии. Сообщается, что атомные станции на побережье Японии от удара цунами не пострадали.

Угроза цунами также объявлена на Сахалине и в Приморском крае. Эвакуации граждан там не проводилось. 

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