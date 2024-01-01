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Мир встретил Новый год с надеждами на лучшее

13:37
  • понедельник
  • 01 января 2024

В Европе ввели беспрецедентные меры безопасности

Новый год с надеждой на мир. Европа встретила 2024-ый во всём великолепии, но с беспрецедентными мерами безопасности. Ведущие европейские столицы соревновались этой ночью в пышности светомузыкальных шоу, салютов, фейерверков и других визуальных зрелищ.
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В Лондоне новый год наступил с первыми ударами колоколов Биг-Бена. А центром торжеств стало знаменитое колесо обозрения. Возле него прямо в небе появлялись фантастические фигуры.

Но невероятные по красоте картины – лишь одна сторона торжеств. Другая – беспрецедентные меры безопасности, которые действуют сегодня в Европе. 90 тысяч полицейских стянули в Париж. До миллиона человек пришли ночью на Елисейские поля посмотреть невероятное зрелище у Триумфальной арки. Главными темами стали история и спорт – в этом году Франция принимает Олимпиаду.

Одни из самых строгих мер ввели в Берлине. А расходы решили возложить на граждан – билет в спецзону у Бранденбургских ворот стоил десять евро.

Надежды на мир звучат сегодня на всех континентах. Особенно в странах Ближнего Востока. И в Дубае, где красочное шоу на башне "Бурдж-Халифа" вполне могло сравниться с происходящим в Европе. И в Иордании, Ираке, Ливане. И особенно – в секторе Газа. Там вместо салютов – прилёты ракет. А праздничный стол – самый скудный – в палатке у костра.

Без привычных уличных торжеств встретили этот новый год и в Израиле. В Тель-Авиве – очередной митинг с требованием освободить заложников.

А в Китае первое утро 2024-го встретили согласно традиции – на рассвете 1 января в Пекине торжественно подняли государственный флаг.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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