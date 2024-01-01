Бойцам в зоне СВО вручили письма с новогодними поздравлениями

И подарки от Деда Мороза

Новый год многие российские военнослужащие в зоне спецоперации встретили на боевом посту. А те, у кого выдалась минута отдыха, постарались создать атмосферу праздника - с ёлкой, которая не демаскирует позиции, и с письмами поддержки от родных и близких.

В Новый год – с новыми боевыми наградами. Отличившимся военнослужащим, заместитель главнокомандующего ВКС Александр Максимцев вручил ордена и медали. Официальная часть была короткой: после напутственных слов всех отпустили в подразделения готовиться к приходу Деда Мороза.

Суп гороховый – праздничный. Салаты - на выбор. В Запорожской области, бойцы встретили 2024 год селёдкой под шубой, оливье и треской с овощами. По традиции – попарились в полевой бане. А потом отправились в подшефную школу поздравлять детвору и педагогов.

В подразделениях Центрального военного округа прошёл концерт. Для солдат и офицеров лихо сплясали участники фронтового ансамбля. Самим пуститься в пляс устав не позволяет. А вот ёлку поставить – это пожалуйста.

Праздник бойцы ВДВ встречают рядом с передовой - гирлянды в блиндаже. На стенах – письма детей с пожеланиями. Торжество получилось скромным. Отмечать по–настоящему, в кругу родных, будут уже после победы над врагом. Когда вернуться домой.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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