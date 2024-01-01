ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

Погибли четыре человека

В новогоднюю ночь украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО по центру Донецка. ВСУ выпустили по городу около 15 снарядов.

Власти столицы ДНР сообщили о четырёх погибших и 14-ти пострадавших в Ворошиловском, Петровском и Будённовском районах города.

Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа.

30 декабря ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО "Вампир". Погибли 24 человека, более ста получили ранения. Наиболее тяжёлых пострадавших доставили в Москву.

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