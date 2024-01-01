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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров

14:32
  • понедельник
  • 01 января 2024

Есть угроза пеплопада

Своеобразно встречает Новый год вулкан Ключевской на Камчатке.  Он выбросил столб пепла высотой до шести тысяч метров над уровнем моря.

Шлейф протянулся на 110 километров от огненной горы. Специалисты не исключают, что несколько населённых пунктов могут оказаться в районе пеплопада.

Во время прошлогоднего выброса учёные отследили перемещение частиц. Выяснилось, что пепел пролетел по воздуху несколько тысяч километров и выпал в Скандинавии, сообщает "ТВ Центр".

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