Путин назвал главные задачи БРИКС в 2024 году

Россия - председатель организации в этом году

Владимир Путин сегодня выступил с первым обращением в новом году. Оно связано с объединением БРИКС, в котором Россия приняла эстафету председательства. Как сообщается в тексте, опубликованном на сайте Кремля оно пройдёт под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

Наша страна сделает особый упор на внешнеполитическую координацию и будет работать над повышением роли объединения в международной валютно-финансовой системе.

Кроме того, Москва будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами по трём ключевым направлениям - политика, экономика и культура, сообщает "ТВ Центр".

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