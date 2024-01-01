Празднование Нового года в Берлине закончилось беспорядками

Пострадали полицейские

Беспорядками и нападениями на полицейских завершилась новогодняя ночь в Германии. В Берлине заранее ввели повышенные меры безопасности.

Вход в главную праздничную зону сделали платным. Однако это не сдержало хулиганов, которые начали запускать пиротехнику прямо в стражей порядка. 15 полицейских получили травмы. Одна из ракет попала в жилой дом, начался пожар.

А в другой части столицы гуляния переросли в пропалестинскую акцию. В общей сложности, за ночь задержано более 230-ти человек. Беспорядки и столкновения отмечены в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне, сообщает "ТВ Центр".

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