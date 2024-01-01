Страшные последствия цунами в Японии сняли на видео

Разрушены дороги и жилые дома

Угроза цунами объявлена на российском Дальнем Востоке после серии мощных землетрясений в Японии. Подземные толчки магнитудой до 7,6 были зафиксированы утром на западе страны. Высота волн на побережье достигала пяти метров. Разрушены сотни зданий, разбиты дороги, остановлено движение поездов.

В соцсетях очевидцы публикуют страшные кадры. Товары в магазинах сыплются с полок. А пассажиры метро приходят в ужас, когда видят, как трясутся железные вывески. На популярных в эти дни горнолыжных курортах люди чудом не пострадали.

После серии землетрясений - объявление о цунами. Волны достигали высоты пяти метров. Стихия обрушилась на западное побережье. Праздничное вещание телеканалов прервали экстренными новостями, где людей призвали искать возвышенности или взбираться на высокие здания. Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения. Сотня зданий повреждена, разрушены дороги.

После землетрясений был создан штаб по сбору информации. Параллельно с этим в регионе началась эвакуация жителей с прибрежных территорий.

В Западной части Японии находится крупнейшая в мире атомная электростанция. Сейчас специалисты проверяют её состояние. По предварительным данным, серьёзных нарушений в работе АЭС не зарегистрировано. В главном метеорологическом агентстве страны заявили, что повторные мощные землетрясения могут произойти уже на этой неделе.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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