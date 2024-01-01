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Страшные последствия цунами в Японии сняли на видео

16:23
  • понедельник
  • 01 января 2024

Разрушены дороги и жилые дома

Угроза цунами объявлена на российском Дальнем Востоке после серии мощных землетрясений в Японии. Подземные толчки магнитудой до 7,6 были зафиксированы утром на западе страны. Высота волн на побережье достигала пяти метров. Разрушены сотни зданий, разбиты дороги, остановлено движение поездов.
На Японию обрушилось цунами после серии землетрясений

В соцсетях очевидцы публикуют страшные кадры. Товары в магазинах сыплются с полок. А пассажиры метро приходят в ужас, когда видят, как трясутся железные вывески. На популярных в эти дни горнолыжных курортах люди чудом не пострадали.

После серии землетрясений - объявление о цунами. Волны достигали высоты пяти метров. Стихия обрушилась на западное побережье. Праздничное вещание телеканалов прервали экстренными новостями, где людей призвали искать возвышенности или взбираться на высокие здания. Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения. Сотня зданий повреждена, разрушены дороги.

После землетрясений был создан штаб по сбору информации. Параллельно с этим в регионе началась эвакуация жителей с прибрежных территорий. 

В Западной части Японии находится крупнейшая в мире атомная электростанция. Сейчас специалисты проверяют её состояние. По предварительным данным, серьёзных нарушений в работе АЭС не зарегистрировано. В главном метеорологическом агентстве страны заявили, что повторные мощные землетрясения могут произойти уже на этой неделе.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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