Нанесён удар по самолётам-носителям крылатых ракет Storm Shadow

Все цели поражены

На украинских военных аэродромах уничтожены самолёты-носители британских крылатых ракет Storm Shadow. ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и поразили инфраструктуру аэродромов, сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки средствами ПВО в Днепропетровской области сбит украинский самолёт Су-27. В зоне спецоперации перехвачено 16 снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть снарядов РСЗО "Ураган", уничтожены 46 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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