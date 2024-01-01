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Путин пообщался с военными в госпитале имени Вишневского

15:06
  • понедельник
  • 01 января 2024

Президент приехал туда в первый день 2024 года

В первый день 2024 года Владимир Путин приехал в военный госпиталь имени Вишневского. Там президент пообщался с военными, получившими ранения в зоне специальной операции.
Путин в новогоднем поздравлении обратился к участникам СВО

Видео разместил у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. На кадрах, снятых в госпитале, президент здоровается с военными и поздравляет их с Новым годом.

Разговаривая с военными, Путин отметил, что ситуация на поле боя в зоне СВО меняется. Противник, как выразился президент, сдувается.

Глава государства также отметил, что Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы с ними разберёмся быстрее. "Наши Вооружённые силы становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире", - сказал президент.  

31 декабря в своём новогоднем обращении глава государства поблагодарил бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. "Вы - наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством", - сказал Путин.

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