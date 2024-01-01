Путин: Удар по Белгороду не останется безнаказанным

Но Россия не будет наносить удары по мирному населению

Удар по Белгороду не останется безнаказанным. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с военными в госпитале имени Вишневского. То, что произошло в Белгороде 30 декабря, глава государства назвал терактом, сообщает ТАСС.

"Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны, мы будем наращивать удары, ни одно преступление против гражданского населения не останется безнаказанным", - пообещал Путин.

Он отметил, что Россия может в ответ ударить по площадям в Киеве, но не будет этого делать, так как не наносит удары по мирному населению. "Мы бьём по военным объектам, так и будем делать", - сказал президент.

30 декабря ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО "Вампир". Погибли 24 человека, более ста получили ранения. Наиболее тяжёлых пострадавших доставили в Москву.

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