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ВСУ нанесли удар по Донецку запрещённым оружием

19:02
  • понедельник
  • 01 января 2024

Второй раз за сутки

Второй за сутки массированный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Днём 1 января по городу выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Это оружие запрещено к применению международными конвенциями.
ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, снаряды упали в Куйбышевском и Киевском районах города. Ещё один удар пришёлся по Никитскому району Горловки.

В новогоднюю ночь украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО по центру Донецка. ВСУ выпустили по городу около 15 снарядов.

Погибли четыре мирных жителя. Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа.

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