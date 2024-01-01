ВСУ нанесли удар по Донецку запрещённым оружием

Второй раз за сутки

Второй за сутки массированный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Днём 1 января по городу выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Это оружие запрещено к применению международными конвенциями.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, снаряды упали в Куйбышевском и Киевском районах города. Ещё один удар пришёлся по Никитскому району Горловки.

В новогоднюю ночь украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО по центру Донецка. ВСУ выпустили по городу около 15 снарядов.

Погибли четыре мирных жителя. Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа.

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