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Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

19:44
  • понедельник
  • 01 января 2024

Всё прошло на высшем уровне

Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных окружных площадках Москвы, в парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Тысячи москвичей встретили Новый год на площадях и в парках
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр отметил, что праздничная программа в столице проходила в 21 парке и на 12 площадках в округах. Основные мероприятия состоялись на ВДНХ: на главной выставке страны проходили ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов.

В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва.

Специалисты городских служб в новогоднюю ночь не допустили ни одной аварии. Все системы жизнеобеспечения работали без сбоев, написал Собянин. В городе дежурили почти две тысячи аварийных бригад, около полутора тысяч человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолётов.

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