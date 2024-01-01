Путин встретился в Ново-Огарёво с участниками спецоперации

До этого президент общался с военными в госпитале имени Вишневского

Владимир Путин в Ново-Огарёво встретился с участниками специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

В беседе с главой государства приняли участие 11 военных, среди них была женщина-медик. Президент поздравил военнослужащих с Новым годом и отметил, что все присутствующие получили государственные награды.

Ранее сегодня, 1 января, Путин беседовал в госпитале имени Вишневского с военными, проходящими там лечение. На этой встрече глава государства пообещал, что удар по Белгороду не останется безнаказанным. То, что произошло в Белгороде 30 декабря, глава государства назвал терактом.

Он отметил, что Россия может в ответ ударить по площадям в Киеве, но не будет этого делать, так как не наносит удары по мирному населению.

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