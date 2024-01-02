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Прорвал оборону противника: подвиг лейтенанта Рублёва

10:27
  • вторник
  • 02 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны представили новых героев спецоперации. Гвардии лейтенант Степан Рублёв, получивший ранение во время миномётного обстрела радикалов, не покинул поле боя.

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Эвакуировав пострадавшего товарища в безопасное место и оказав себе первую помощь, Степан вместе с подчинёнными прорвал оборону противника и закрепился на окраине населённого пункта, создав условия для атаки наших войск.

Старший лейтенант Вадим Петренко со взводом огнемётных систем вёл огонь по наступающему неприятелю. Националисты, стремясь лишить наше подразделение поддержки ТОС, начали массированный обстрел.

Несмотря на это, огнемётчики сумели точно ударить по колоннам вражеской бронетехники. Противник понёс значительные потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".

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