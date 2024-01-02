На Солнце произошла мощная вспышка

На Земле начинается магнитная буря

В первые часы нового года Солнце преподнесло опасный сюрприз. Накануне зафиксирована одна из самых мощных за последние месяцы вспышек. Теперь её последствия докатились до Земли.

Наша планета оказалась во власти магнитной бури, которая, как отмечают учёные, довольно необычна. Сегодня метеопатов ожидает скачок силы геоударов, а затем их полный провал до абсолютного минимума.

Но это только начало, на протяжении всей праздничной недели специалисты прогнозируют магнитные бури разного уровня, сообщает "ТВ Центр".

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