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На Солнце произошла мощная вспышка

12:45
  • вторник
  • 02 января 2024

На Земле начинается магнитная буря

В первые часы нового года Солнце преподнесло опасный сюрприз. Накануне зафиксирована одна из самых мощных за последние месяцы вспышек.  Теперь её последствия докатились до Земли.

На Землю надвигается двухдневная магнитная буря
Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Сибири

Наша планета оказалась во власти магнитной бури, которая, как отмечают учёные, довольно необычна. Сегодня метеопатов ожидает скачок силы геоударов, а затем их полный провал до абсолютного минимума.

Но это только начало, на протяжении всей праздничной недели специалисты прогнозируют магнитные бури разного уровня, сообщает "ТВ Центр".

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