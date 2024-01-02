Разрушены здания и дороги

Растёт число жертв мощного землетрясения в Японии, счёт пострадавших идёт на десятки. В стране продолжаются повторные толчки высокой интенсивности. Разрушены сотни зданий, разбиты дороги, остановлено движение поездов. К поисково-спасательной операции привлечены военные.

Западную часть Японии трясёт второй день. С утра понедельника в регионе зафиксированы более 150-ти повторных толчков, из них 87 сильных. А это – новые разрушения и новые жертвы. В списке погибших уже 30 человек. Пострадавших более полусотни. Но их число ещё может возрасти: много людей находятся под завалами.

Самая тяжёлая ситуация - в префектуре Исикава, там разрушено более ста домов. Ещё более двухсот строений уничтожены пламенем. Гигантский пожар вспыхнул во время первых подземных толчков. Ход поисково-спасательной операции – на личном контроле премьер-министра.

Глава правительства просит население и СМИ не нагнетать панику, не распространять слухи и откровенные фейки. Накануне в соцсетях и на телевидении транслировали кадры катастроф предыдущих лет – в частности, мощнейшего землетрясения 2011 года.

Из хороших новостей – власти сняли предупреждение о цунами, которое действовало более 20-ти часов. Не нарушена и работа расположенных в регионе атомных электростанций. Но без электричества по-прежнему остаются более 30 тысяч домов.

С перебоями работает водоснабжение и связь. На неопределённый срок приостановлено движение поездов. Множество пассажиров надолго застряли на промежуточных станциях, когда их экстренно высадили из поездов. По прогнозам сейсмологов, сильные афтершоки могут продолжаться в течение недели.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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