И назвал виновных

Либо решать внутренние проблемы, либо готовить очередное заведомо провальное контрнаступление. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ назвал причину неудач киевского режима на поле боя. Оказывается, во всём виноваты граждане страны, которые думают о себе в ущерб военным действиям.

Зол и раздражен. Теряет контроль. Западная пресса анализирует новогоднее интервью Зеленского и приходит к неутешительным выводам: изрядно погрустневший клоун больше не смешон. Киев не в состоянии производить даже порох.

С откровениями выступил и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий: оборонная промышленность Украины парализована. В таких условиях единственное, о чем мечтают боевики, брошенные Зеленским на передовую, получить ранение, чтобы отправили в госпиталь. Так хотя бы есть шанс выжить.

Не стоит шутить с Москвой - советует американским властям экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По мнению отставного силовика, США в случае прямого конфликта с Россией проиграют из-за технологического отставания.

В Германии оппозиция настаивает: свои проблемы Украина должна решать сама. И беженцев мужского пола нужно не содержать за счёт немецких налогоплательщиков, а отправлять на родину, чтобы пополнили стремительно редеющие ряды ВСУ.

Вслед за своими восточноевропейскими соседями "нет" украинской конкуренции решили сказать и немецкие фермеры. Ради спонсирования киевского режима правительство ФРГ решило сэкономить на субсидировании дизтоплива. При этом поощряет украинский импорт. В знак протеста фермеры выстроили в колонну у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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