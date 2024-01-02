Нанесён удар "Солнцепёками" по укреплениям ВСУ под Донецком

Все цели поражены

На южнодонецком направлении тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожила опорные пункты неонацистов.

Экипаж сопровождал отряд огневого прикрытия на многоцелевом легкобронированном тягаче в составе снайпера, пулемётчика и бойца с антидроновым ружьём.

"Солнцепёк" - одно из самых мощных и эффективных средств поражения живой силы и техники - точно ударил по скоплению вражеских подразделений.

От термобарических снарядов не скрыться. Море огня и сильнейшая взрывная волна, создающая колоссальное давление не оставляют никаких шансов противнику, сообщает "ТВ Центр".

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