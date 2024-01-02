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В Киеве после серии взрывов пропало электричество

10:27
  • вторник
  • 02 января 2024

И начались пожары

Киев оказался частично обесточен после серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. В некоторых домах отключилось водоснабжение – нет давления в водопроводе.

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По сообщениям местных СМИ, в украинской столице возникло несколько пожаров. В частности, горят склады на окраине города.

Утром 2 января на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. После этого власти нескольких городов сообщили о взрывах и пожарах.

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