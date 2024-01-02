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Собянин рассказал о масштабных проектах 2023 года

14:17
  • вторник
  • 02 января 2024

Мэр подвёл итоги года

2023 год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
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Мэр напомнил, что в прошлом году началось движение по всей Большой кольцевой линии и двум диаметрам наземного метро – третьему и четвёртому. Метро пришло в аэропорт "Внуково".

Собянин отметил и другие масштабные и амбициозные городские проекты: реконструкцию Южного речного вокзала, запуск регулярных маршрутов речных электросудов, открытие движения по Московскому скоростному диаметру в пределах МКАД.

Кроме того, в Москве заработал новый стандарт экстренной помощи - начали приём пациентов четыре флагманских центра на базе ведущих больниц. Также в столице началась большая работа по созданию кинокластера мирового уровня.

Собянин поблагодарил москвичей за трудолюбие и талант, оптимизм и веру в успех.

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