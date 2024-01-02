Минобороны сообщило о сходе боеприпаса на село под Воронежем

Пострадавших нет

Утром 2 января при выполнении полёта самолета ВКС над Воронежской областью произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, пострадавших в результате этого ЧП нет, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об аварийном падении боеприпаса в Петропавловке Острогожского района.

Повреждены семь домов: у них снесло кровлю и выбило стёкла. На месте работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц посёлка доставили в пункты временного размещения.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий падения боеприпаса. На кадрах видна большая воронка и несколько полуразрушенных зданий.

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