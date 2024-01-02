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В Европе заговорили о поражении Киева в 2024 году

18:07
  • вторник
  • 02 января 2024

Спецоперация закончится победой России

Без военной помощи со стороны США Украина может потерпеть поражение уже в первой половине наступившего года. Такое мнение высказал бывший постпред Вашингтона при НАТО. Скромно оценивают перспективы Киева и американские СМИ.
Зеленский признался в полном провале контрнаступления ВСУ

Мировая пресса пестрит заголовками о том, что в последние дни российские войска наносят беспрецедентные массированные удары по военным объектам ВСУ и инфраструктуре страны.

Британская "Таймс" со ссылкой на свои источники, уверяет: 2024 год не принесёт Киеву заметных побед. Тем более, что европейские арсеналы истощены, а значит новых поставок вооружений Киеву вряд ли стоит ждать. Кроме того, если в США к власти придёт Дональд Трамп - главный противник идеи сливать бюджет страны в украинскую чёрную дыру - Киеву придётся совсем плохо.

Тем временем в Германии набирают обороты массовые протесты из-за повышения цен буквально на всё. Правительство увеличило налоги на газ, отопление и даже детское питание почти в три раза. Реформы коснулись недвижимости, медицины, грузоперевозок.

Немецкие фермеры уже много месяцев выходят на протестные акции. Ради спонсирования киевского режима правительство ФРГ решило сэкономить на субсидировании дизельного топлива. В знак протеста сельхозпроизводители выстроили в колонну у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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