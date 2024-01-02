Погода испытывает россиян сильными морозами

В Москве похолодало до минус 22 градусов

В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. В Москву и Подмосковье пришли морозы за минус 20-ть. Резкое похолодание и в Вологодской области. Сотрудники МЧС проводят рейды на дорогах, призывают автомобилистов быть особенно внимательными.

Вблизи федеральных трасс спасатели разворачивают пункты обогрева. Всего по стране в готовности более 350 таких точек. В Башкирии из-за снегопада ограничивали движение транспорта между Уфой и Оренбургом.

Такая же сложная обстановка и в Челябинской области, на участке трассы М-5 помощь водителям оказывали экипажи ДПС, сообщает "ТВ Центр".

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