В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолёт

Он столкнулся при посадке с другим самолётом

В аэропорту Токио во время посадки загорелся авиалайнер. На борту находилось около 400 человек - пассажиров и членов экипажа. Все они благополучно покинули воздушное судно и находятся в безопасности.

Пожар начался из-за столкновения в небе с военно-транспортным самолётом береговой охраны. Из шести членов его экипажа пятеро не выходили на связь, местные СМИ сообщили - все они погибли.

У пассажирского лайнера вспыхнул один из двигателей. Серьёзно обгорело крыло. На месте сейчас работают оперативные службы, сообщает "ТВ Центр".

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