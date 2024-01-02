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Силы ПВО сбили над Белгородом четыре цели

13:29
  • вторник
  • 02 января 2024

Есть пострадавший

Средства ПВО сбили четыре цели на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадал местный житель - у него осколочные ранения рук и ног.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях четырёх жилых домов и двух автомобилей.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Повреждены десятки домов и сотни единиц автотранспорта.

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