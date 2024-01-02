Россия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Все цели поражены

Российская армия нанесла удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения. Заводы находятся в Киеве и пригородах, сообщило Минобороны.

Целью удара также стали места хранения западных ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения. Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 11 снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"