Собянин: Кластер "Ломоносов" объединил лучших инноваторов Москвы

Они производят полезную для города продукцию

Статус резидента и поддержку от города уже получили 60 компаний в кластере "Ломоносов". Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что компании являются разработчиками в биомедицине, квантовых коммуникациях, робототехнике, ИТ и микроэлектронике.

В кластере работает лаборатория медицинской компании, основанной выпускниками МГУ. Она разработала линейку ДНК-тестов, которые выявляют зависимости между мутациями и заболеваниями.

Ещё одна компания делает экзоскелеты для амбулаторной реабилитации. Другой резидент кластера производит городского электрического помощника - робота "Пикселя".

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