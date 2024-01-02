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При новом обстреле Белгорода погиб мирный житель

17:00
  • вторник
  • 02 января 2024

Пять человек получили ранения

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате второго за сутки обстрела Белгорода. Как сообщил глава области Вячеслав Гладков, над столицей региона снова сработала система ПВО - сбито восемь воздушных целей.

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Погибший мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Еще четверо человек пострадали в районе городского авторынка.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Повреждены десятки домов и сотни единиц автотранспорта.

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