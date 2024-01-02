Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Музыкант рассказал об этом журналистам

Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом музыкант сказал в интервью АГН "Москва".

Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом. Поэтому, конечно, ничего не изменилось, я поддерживаю более чем и даже рад, что он все-таки пойдёт на выборы.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат. В Гостином дворе в Москве открыт предвыборный штаб Путина.

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