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Алексей Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

16:33
  • вторник
  • 02 января 2024

Голосование пройдёт в марте 2024 года

Ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году. Об этом он рассказал журналистам АГН "Москва".

Безусловно поддерживаю решение Путина о выдвижении на предстоящих президентских выборах. Я считаю, что человек действительно патриот нашей страны. Он действительно хочет сделать нашу страну ведущей, одной из ведущих стран в геополитическом плане.

8 декабря Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента состоится 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

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