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Собянин: Московские библиотеки переживают второе рождение

19:43
  • вторник
  • 02 января 2024

Они пользуются большой популярностью

Московские библиотеки выдали более 10,9 миллиона книг в 2023 году. Об этом на своём сайте сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные библиотеки переживают второе рождение. Сегодня они представляют собой современные центры интеллектуального развития и творческой самореализации. Здесь можно приятно провести время за чтением книг и журналов.

В библиотеках реализуются масштабные проекты, которые важны для города, страны и приносят большую пользу жителям районов. Книги выдаются не только в библиотеках, но и в пунктах выдачи книг и на выездных мероприятиях.

Самые активные читатели в Москве – горожане от 31 года до 55 лет. Самые популярные книги: "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Авиатор" Евгения Водолазкина и "Щегол" Донны Тартт.

Собянин написал, что в прошлом году москвичи оформили 258 тысяч читательских билетов. Это на 21% больше, чем в 2022 году. В 2023 году московские библиотеки зарегистрировали своего миллионного читателя.

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