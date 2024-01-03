Наши ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и семь ракет "Ольха"

Новые данные от Минобороны. Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении. На краснолиманском участке фронта авиация группировки "Центр" поразила 20 вражеских опорников. На южнодонецком уничтожены три установки "Палладин" американского производства и польская гаубица "Краб". Накануне пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима по территории России.

Наводчики артиллерийской батареи гаубиц Д-30 по рации получают данные цели. Воздушная разведка зафиксировала передислокацию украинской пехоты на окраинах Купянска. Отсюда и тип боеприпаса - осколочно-фугасный.

Офицер с позывным "Медведь" на прямой связи с воздушной разведкой, которая должна зафиксировать попадание снаряда и при необходимости передать данные по корректировке. Огонь ведётся, пока не поступает команда "отбой", что означает уничтожение цели.

И если на этом участке фронта бои сейчас носят, в основном, позиционный характер, то, на артёмовском направлении, по поступающей информации, разворачивается активное наступление. После того, как российские десантно-штурмовые группы закрепились западнее города, началось движение наших подразделений в направлении Часова Яра - крупного логистического центра украинской армии на этом участке фронта. Окраины города фактически под огневым контролем российской армии.

Калибр 152 миллиметра гаубицы "Мста-Б" позволяет буквально взламывать оборону украинской армии, которая и так серьёзно истощена по причине дефицита как военной техники, боеприпасов, так и личного состава.

По признанию артиллеристов, последние пару месяцев идут поставки модернизированных высокоточных снарядов "Краснополь". Говоря простым языком, они летят дальше, управляются легче, попадают точнее. И, что немаловажно, проще в обслуживании, что позволяет сократить по времени подготовку к стрельбе.

Накануне поздно вечером ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки по Белгородской области. Наши дежурные средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".

Согласно данным российского Минобороны, ракетными войсками, артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками был нанесён удар по 137 целям. Поражены предприятия украинского ВПК, выполнявшие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также места хранения натовских боеприпасов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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