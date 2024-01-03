Минобороны представило новых героев СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Капитан Анатолий Чернецкий под шквальным огнем противника сумел наладить полевую линию связи между взводными опорными пунктами. Часть аппаратуры во время обстрела вышла из строя, но Анатолий с риском для жизни восстановил поврежденное оборудование. Налаженное взаимодействие между российскими подразделениями помогло отбить все атаки радикалов.

Гвардии старший лейтенант Алексей Бессуднов с расчетом комплекса "Панцирь-С" предотвратил нападение ВСУ с воздуха на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Вражеский беспилотник был обнаружен еще на подлёте к населенному пункту и при входе в зону поражения был уничтожен нашим "Панцирем".

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