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В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

10:11
  • среда
  • 03 января 2024

Победу одержала коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться"

В Сербии завершилось повторное голосование на внеочередных парламентских выборах. Накануне граждане страны пришли на восемь участков.
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Основная часть пунктов была открыта 30 декабря. Теперь после обработки 100 процентов бюллетеней на всех участках убедительную победу вновь одержала коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться". Она даже улучшила результаты 17 декабря, набрав 46,75 процента, и может получить более половины мандатов в Скупщине.

У прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" - 23 процента голосов. Протесты, которые устроило это объединение при поддержке из-за рубежа, никак не отразились на результатах народного волеизъявления.

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