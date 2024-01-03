В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

Победу одержала коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться"

В Сербии завершилось повторное голосование на внеочередных парламентских выборах. Накануне граждане страны пришли на восемь участков.

Основная часть пунктов была открыта 30 декабря. Теперь после обработки 100 процентов бюллетеней на всех участках убедительную победу вновь одержала коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться". Она даже улучшила результаты 17 декабря, набрав 46,75 процента, и может получить более половины мандатов в Скупщине.

У прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" - 23 процента голосов. Протесты, которые устроило это объединение при поддержке из-за рубежа, никак не отразились на результатах народного волеизъявления.

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