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Госдолг США впервые в истории превысил $34 триллиона

11:45
  • среда
  • 03 января 2024

Минфин задействовал чрезвычайные меры

Государственный долг США впервые превысил отметку в 34 триллиона долларов. Такие данные в среду обнародовало американское министерство финансов.
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За прошедший год Штаты увеличили свои расходы ещё более чем на 4 триллиона долларов. Превысив потолок госдолга, Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих операций.

Белый дом, в свою очередь, призвал Конгресс увеличить лимит задолженности. После всех согласований в начале июня президент Джо Байден подписал соответствующий закон. Тогда он заявлял, что подобная инициатива позволила предотвратить экономический кризис и крах США. Теперь безопасность страны снова поставлена под угрозу.

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