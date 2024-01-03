Госдолг США впервые в истории превысил $34 триллиона

Минфин задействовал чрезвычайные меры

Государственный долг США впервые превысил отметку в 34 триллиона долларов. Такие данные в среду обнародовало американское министерство финансов.

За прошедший год Штаты увеличили свои расходы ещё более чем на 4 триллиона долларов. Превысив потолок госдолга, Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих операций.

Белый дом, в свою очередь, призвал Конгресс увеличить лимит задолженности. После всех согласований в начале июня президент Джо Байден подписал соответствующий закон. Тогда он заявлял, что подобная инициатива позволила предотвратить экономический кризис и крах США. Теперь безопасность страны снова поставлена под угрозу.

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