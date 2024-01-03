Жители Подмосковья увидели "зимнюю радугу"

Это редкое природное явление

Сильные морозы на европейской части России и в Сибири вызвали "зимнюю радугу". Довольно редкий эффект гало могли наблюдать жители Тюмени, Ярославля, Подмосковья, Нижегородской и Кировской областей. Жители регионов делятся необыкновенной красоты кадрами.

"Три солнца" появляются при преломлении света в ледяных кристаллах перистых облаков. При таком оптическом обмане видно сразу несколько ярких бликов или столбов.

А еще этой ночью земляне могли наблюдать первый в году метеорный поток - Квадрантиды. Ясная морозная погода позволила увидеть его пик на большей части нашей страны. В час падали до 120 метеоров.

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