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Москвичи выбрали имя для маленькой панды из столичного зоопарка

11:01
  • среда
  • 03 января 2024

Ее назвали Катюшей

Панде из Московского зоопарка выбрали имя. Ее назвали Катюшей. В голосовании, которое проходило на портале "Активный гражданин", участие приняли порядка 380 тысяч горожан.
Московский зоопарк показал трогательное видео с маленькой пандой

Всего были предложены десять вариантов имен. "Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов – 29 % – победил вариант "Катюша" - сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сейчас панда чувствует себя хорошо. Она уже достаточно хорошо ходит, у нее прорезалось много зубов. Панда будет жить с мамой до двух лет, а потом начнет самостоятельную взрослую жизнь.

Родители медвежонка - панды Жуи и Диндин - поселились в Московском зоопарке в апреле 2019 года.

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