Об этом сообщили в Минобороны

Этим утром наши войска пресекли очередную попытку террористической атаки украинского режима. По данным Минобороны, дежурные расчёты ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью.

Столицу региона обстреливали и накануне. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате этой атаки националистов один человек погиб, двенадцать пострадали.

Тем временем в зоне СВО авиация Центральной группировки ликвидировала больше 20 опорных и командных пунктов боевиков. На Донецком участке фронта бьют по врагу наши штурмовики Су-25. На предельно малой высоте они поражают живую силу противника.

А пехоте оказывают поддержку расчёты гаубиц Д-30. Они уничтожают вражеские укрепления и замаскированные позиции ВСУ. Большие потери у националистов и на Южно-Донецком участке фронта.

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