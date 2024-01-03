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Над Белгородской областью силы ПВО сбили 12 ракет

14:10
  • среда
  • 03 января 2024

Об этом сообщили в Минобороны

Этим утром наши войска пресекли очередную попытку террористической атаки украинского режима. По данным Минобороны, дежурные расчёты ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью.
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Столицу региона обстреливали и накануне. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате этой атаки националистов один человек погиб, двенадцать пострадали.

Тем временем в зоне СВО авиация Центральной группировки ликвидировала больше 20 опорных и командных пунктов боевиков. На Донецком участке фронта бьют по врагу наши штурмовики Су-25. На предельно малой высоте они поражают живую силу противника.

А пехоте оказывают поддержку расчёты гаубиц Д-30. Они уничтожают вражеские укрепления и замаскированные позиции ВСУ. Большие потери у националистов и на Южно-Донецком участке фронта.

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