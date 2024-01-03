ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина уже не может скрывать реальную ситуацию на фронте

14:49
  • среда
  • 03 января 2024

Россия усилила удары по военным объектам

Сирены воздушной тревоги сегодня звучали в Харьковской области. Россия продолжает наносить ежедневные удары по стратегическим объектам на Украине. Киевский режим старается как можно тщательней замалчивать информацию о разрушениях и потерях. Но реальную ситуацию на фронте и в тылу уже не скрыть ни от собственных граждан, ни от западных спонсоров.
Зеленский признался в полном провале контрнаступления ВСУ

Военкоматы устраивают засады на блокпостах. Вручают повестки. Но потенциальные призывники на улицу теперь выходят вооружившись. 

Как говорится в скандальном проекте закона о мобилизации, призыву подлежат и женщины, и инвалиды, которые, к слову, уже на фронте. Этого мужчину заставили взять автомат в руки, хотя на одной из них нет двух пальцев. Волна негатива в обществе заставила депутатов включить заднюю.

"В оригинальном виде законопроект не примут. Так как мы имеем замечания от уполномоченного по правам человека. Также есть определённые беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Всё должно быть справедливым", - говорит Евгения Кравчук, заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

Впрочем, у украинской справедливости - двойное дно. Все дело во внутренней политической борьбе между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным, на которого глава киевского режима и пытался спустить всех собак. "Файненшл Таймс" пишет, что ни одна из сторон не желает брать на себя ответственность за призыв сотен тысяч украинцев, не желающих умирать на изнурительной войне.

В статье неутешительный прогноз: наступивший год будет для Киева очень тяжёлым. Поставленные Германией танки "Леопард" почти закончились. В Литве, где их ремонтируют, не хватает запчастей. Стараются чинить на месте, но это приводит к ещё большим поломкам. Плачевный немецкий опыт совсем не смутил Францию. Как заявил посол страны в Киеве, поставок станет меньше, но вместо этого производить оружие будут на Украине. Но насколько реалистичны такие планы? Россия усилила удары по военным объектам, в том числе по производственным цехам. В Киеве, правда, это, как могут, пытаются скрыть.

Владимир Зеленский экстренно позвонил британскому премьеру. Следом глава офиса президента связался с Вашингтоном. Но ближайшую неделю американский конгресс еще на каникулах.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.