Россия усилила удары по военным объектам

Сирены воздушной тревоги сегодня звучали в Харьковской области. Россия продолжает наносить ежедневные удары по стратегическим объектам на Украине. Киевский режим старается как можно тщательней замалчивать информацию о разрушениях и потерях. Но реальную ситуацию на фронте и в тылу уже не скрыть ни от собственных граждан, ни от западных спонсоров.

Военкоматы устраивают засады на блокпостах. Вручают повестки. Но потенциальные призывники на улицу теперь выходят вооружившись.

Как говорится в скандальном проекте закона о мобилизации, призыву подлежат и женщины, и инвалиды, которые, к слову, уже на фронте. Этого мужчину заставили взять автомат в руки, хотя на одной из них нет двух пальцев. Волна негатива в обществе заставила депутатов включить заднюю.

"В оригинальном виде законопроект не примут. Так как мы имеем замечания от уполномоченного по правам человека. Также есть определённые беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Всё должно быть справедливым", - говорит Евгения Кравчук, заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

Впрочем, у украинской справедливости - двойное дно. Все дело во внутренней политической борьбе между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным, на которого глава киевского режима и пытался спустить всех собак. "Файненшл Таймс" пишет, что ни одна из сторон не желает брать на себя ответственность за призыв сотен тысяч украинцев, не желающих умирать на изнурительной войне.

В статье неутешительный прогноз: наступивший год будет для Киева очень тяжёлым. Поставленные Германией танки "Леопард" почти закончились. В Литве, где их ремонтируют, не хватает запчастей. Стараются чинить на месте, но это приводит к ещё большим поломкам. Плачевный немецкий опыт совсем не смутил Францию. Как заявил посол страны в Киеве, поставок станет меньше, но вместо этого производить оружие будут на Украине. Но насколько реалистичны такие планы? Россия усилила удары по военным объектам, в том числе по производственным цехам. В Киеве, правда, это, как могут, пытаются скрыть.

Владимир Зеленский экстренно позвонил британскому премьеру. Следом глава офиса президента связался с Вашингтоном. Но ближайшую неделю американский конгресс еще на каникулах.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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