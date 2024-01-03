Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте

Угроза втягивания Ливана в палестино-израильский конфликт стала еще более реальной

Высокопоставленные источники "Нью-Йорк Таймс" в Пентагоне подтвердили: удар по пригороду Бейрута нанёс именно Израиль. Впрочем, это и так было всем понятно. Во-первых, атака производилась при помощи беспилотника.

Во-вторых, личности погибших не оставляют сомнений в том, что данную операцию проводил Тель-Авив. Среди убитых член руководства движения ХАМАС Салех аль-Арури. Он был заместителем главы политбюро движения и одним из самых авторитетных и разыскиваемых лидеров палестинской организации. Вместе с ним убиты двое командиров и рядовые бойцы. И уже понятно, что ни ХАМАС, ни "Хезболла" не оставят эту атаку без ответа.

Угроза полноценного втягивания Ливана в палестино-израильский конфликт, говорят эксперты, стала еще более реальной. Непонятно и что теперь будет с заложниками, захваченными 7 октября. ХАМАС продолжает удерживать более 100 человек. И теперь, сообщают арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, переговоры по их обмену ХАМАС полностью прекратил. То есть все явно идет к дальнейшей эскалации.

"ЦАХАЛ находится в очень высокой степени готовности на всех направлениях – как в обороне, так и в нападении. Мы полностью готовы к любому сценарию. Но самое важное, что нужно сказать: мы остаемся сосредоточены, прежде всего, на борьбе с ХАМАС", - заявил Даниэль Хагари, глава пресс-секретариата Армии обороны Израиля.

Уже и Макрон призвал Израиль не допустить разрастания конфликта. В том же контексте высказались и представители ООН. А вот в Вашингтоне на этот счет традиционно хранят молчание. При этом визит госсекретаря США в Тель-Авив, который должен был состояться в конце этой недели, перенесли. В Госдепе подчеркнули, что решение никак не связано с ударом Израиля по пригороду Бейрута и гибелью лидера ХАМАС.

Впрочем, эта тема наверняка будет подниматься в ходе предстоящих переговоров Блинкена и Нетаньяху. Как и другие тайные операции, которые Израиль, пишет все та же "Нью-Йорк Таймс", собирается проводить против палестинского движения на регулярной основе.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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