Фестивали, музеи и ледовое шоу: куда пойти в Москве

Вариантов отдыха в столице много

"Путешествие в Рождество" - чем не повод выйти из дома? Фестивальных площадок в этом году в столице - 36. И везде волшебная атмосфера и знакомство с Москвой разных эпох.

В мороз все спешат поближе к огню - мастер-шоу от настоящих кузнецов пользуется большой популярностью. Самый большой каток Москвы в этом году - в Парке Горького! Можно самим попробовать лёд, а можно наблюдать за профессионалами.

В новогодние каникулы здесь - ледовое шоу "Рождественские Сказки Евгения Плющенко". И всё всерьез - высокие поддержки, оригинальные вращения и выбросы. Участие принимают олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионка Европы Алена Косторная. И сам Евгений Плющенко тоже вышел на лёд.

А на набережной парка "Музеон" много желающих сделать фотографию на фоне Кремля. И не простого, а ледяного! Тема фестиваля "Ледовая Москва" на этот раз - современная столица и главные её символы. Здесь и башни Сити, и Пушкинская площадь, и "Рабочий и Колхозница", и Храм Христа Спасителя.

У Деда Мороза в этом году московская усадьба не только в Кузьминках. Путешествует по городу, открыл филиалы в Олимпийской деревне, в парке Митино и в Измайловском. Эта резиденция посвящена сказке "Снежная королева".

Вариантов отдыха в Москве невероятно много - фестивали, музеи, театры, зоопарк и Москвариум, лыжные трассы, катки или тюбинговые горки. У каждой семьи своя насыщенная программа. Ведь если красиво и ярко начнешь год, то так его и проведёшь!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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