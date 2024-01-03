Песков отреагировал на слухи о скором "сенсационном заявлении" Путина

Это фейк

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения в Телеграм-каналах о скором "сенсационном заявлении" президента Владимира Путина не соответствующими действительности. Глава государства якобы должен был высказаться по вопросам мировой безопасности

"Нет. Это фейк", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Накануне Путин встретился с военными в госпитале имени Вишневского. Российский лидер отметил, что удар по Белгороду не останется безнаказанным. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от киевских властей, не наносит удары по мирному населению.

Украинские войска обстреляли Белгород из чешских РСЗО "Вампир" в субботу, 30 декабря. Жертвами атаки стали более 20 человек, более 100 получили ранения.

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