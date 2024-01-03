Мишустин обсудил разработку государственных стандартов

Премьер провел встречу с главой Росстандарта

Разработку новых ГОСТов обсудили сегодня Михаил Мишустин и глава Росстандарта Антон Шалаев.

Так, за последние два года было утверждено более сотни ГОСТов, способствующих применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, транспорта и по целому ряду других направлений.

Кроме того, активно идёт и создание собственных государственных стандартов. Они необходимы для достижения технологического суверенитета нашей страны. Как отметил Михаил Мишустин, для развития данного направления важно учитывать интересы и бизнеса, и людей.

"В последнее время огромное количество стандартов разработано. Важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы. Потому что практика именно задаёт стандарт. И все изменения в этой области, обратная связь очень важны", - заявил Мишустин.

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